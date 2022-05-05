«Покрасилась в блонд, завела кошку»: дочь Климовой ошарашила признанием

Лиза учится в МГУ и планирует стать журналистом.

Актриса Екатерина Климова – многодетная мама. Она воспитывает четырех детей от предыдущих браков. После развода с актером Гелой Месхи, который состоялся в 2019-м, звезда сериалов не спешит заявлять о новых отношениях. А тем временем ее старшая дочь, 20-летняя Лиза уже узнала, что такое депрессия, которая случается после расставания.

Елизавета учится на журфаке МГУ. Несколько месяцев назад она встречалась с молодым человеком по имени Арсений, но союз себя изжил.

«Полгода переживала ужасный период. Минус девять килограмм. Покрасилась в блонд. Завела кошку-сфинкса», — сообщила Лиза в соцсетях.

Прийти в себя Лизе помог бывший одноклассник — 19-летний Семен Быховский. Он тоже студент МГУ и профессиональный киберспортсмен — профессионально режется в компьютерные игры.

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