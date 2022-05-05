Цветет вместе с весной: Юлия Михалкова в трендовых брюках сезона вышла в люди

Актриса и телеведущая нарядилась в кэжуал.

Звезда театра и телевидения Юлия Михалкова накануне вышла в люди, нарядившись в модный повседневный прикид. Экс-участница шоу «Уральские пельмени» облачилась в популярную уже много сезонов подряд куртку-косуху и трендовые брюки этой весны.

Михалкова выбрала брюки цвета хаки. А верх сделала многослойным: поверх базовой футболки накинула клетчатую рубашку, а затем косуху.

О моде на брюки-карго ранее рассказывал стилист Александр Рогов. Он подчеркнул, что они будут очень актуальны, и многие модницы поспешили пополнить свой гардероб этой вещицей.

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