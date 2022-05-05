Минуты нежности: Наталья Рудова приспустила блузку с плеча, блеснув красотой декольте

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова давно и плотно помогает разным приютам для животных, старается вовлекать в этот процесс поклонников и часто высказывается в защиту братьев наших меньших.

У самой Рудовой дома живет миниатюрное четвероногое породы чихуахуа, но любит актриса одинаково сильно и кошек. Новое фото в ее микроблоге это доказало. Рудова прижала к груди малюсенького котенка и написала: «Хотелось бы мне быть этим котенком в объятиях хорошего человечка».

Звезда приспустила блузку, оголив плечо для ласк с пушистым комочком, и показала красивое декольте в камеру. Маленькому котенку оказалось комфортно в объятиях красавицы.

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