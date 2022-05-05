«Особо никому не нужны»: Шахназаров высказался о будущем звезд, уехавших из России

В конце февраля и начале марта некоторые из представителей российского шоу-бизнеса решили уехать из страны. В их числе были Максим Галкин и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Рената Литвинова и другие.

Режиссер Карен Шахназаров считает, что такие «звезды» особо никому не нужны.

«Звезды — это очень относительное понятие. Понятно, что все, кого называют звездами, никому не нужны особо. Я понимаю, что после Октябрьской революции уезжали многие, например Бунин, Бердяев и другие. Это действительно были крупные фигуры, а в настоящее время таких я не наблюдаю. Сейчас кто-то передумал, а кто-то что-то понял, — цитирует Шахназарова NEWS.ru.

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Напомним, ранее Максим Галкин объявился в своей соцсети и рассказал о дополнительных билетах на концерты, которые он планирует провести в Израиле в начале лета.

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