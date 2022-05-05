Дело было в бассейне: Валя Карнавал в бикини пригрела на груди Сашу Стоуна

Валя Карнавал и Саша Стоун познакомились в экстремальных условиях. Их свело вместе шоу «Звезды в Африке», и они с того момента не расстаются. Поначалу свои чувства друг к другу они называли братскими, мол, ничего больше, только дружба. А для окружающих уже было очевидно – это любовь.

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За пределами проекта Карнавал и Стоун воссоединились, чтобы жить вместе. Теперь они улетели на Мальдивы и наслаждаются обществом друг друга.

В микроблоге Саша Стоун поделился кадрами из бассейна, на которых он в объятиях своей избранницы прилег к ней на грудь. Отпуск и красивая обстановка острова настроили звезд на романтический лад.

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