«Слишком далеко занесло»: Кормухина сообщила, что Киркоров собирается в Израиль

Певица сослалась на слухи из тусовки.

На днях Филипп Киркоров отметит свой юбилей. Поп-королю исполнилось 55 лет. в честь этого он устроил грандиозный концерт в Кремлевском дворце, во время которого объявил о сокращении своей команды. Причину артист определил как возможность таким способом экономить.

Певица Ольга Кормухина считает, что дело в другом. Мыслями она поделилась в своем телеграм-канале.

«Если верить слухам из «тусовки, процесс пошел… Филя уволил большую часть своей команды. Поговаривают, что летит в Израиль. Но процесс «дефилизации», думаю, этот демарш не остановит. Слишком далеко занесло пассажира», — высказалась Кормухина.

Напомним, ранее Киркорова раскритиковали за номер, в котором он взбирался по поваленному кресту. Свое негодование по этому поводу высказали Мария Шукшина, Борис Корчевников.

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