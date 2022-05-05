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Три поколения на одном фото: Клава Кока показала своих моложавых маму и бабушку

Родственники собрались вместе по большому поводу.

Три поколения на одном фото: Клава Кока показала своих моложавых маму и бабушку
Клава Кока. Фото: соцсети

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, в своем микроблоге поделилась кадрами с дня рождения своей бабушки. Ей исполнилось 75 лет, и в этот знаменательный день ее знаменитая внучка отложила все дела, чтобы провести время рядом с ней.

Клава Кока. Фото: соцсети

Кока показала, как сейчас выглядит не только ее бабушка, но и мама. Все вместе они запечатлелись на одном фото. Старшее поколение родственников певицы выглядит очень молодо, и Клава очень этим гордится.

Напомним, самой Клаве Коке этим летом исполнится 26 лет. Девушка пока не обзавелась своей семьей, поэтому часто летает на отдых с родителями и родственниками.

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