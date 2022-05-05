Три поколения на одном фото: Клава Кока показала своих моложавых маму и бабушку

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, в своем микроблоге поделилась кадрами с дня рождения своей бабушки. Ей исполнилось 75 лет, и в этот знаменательный день ее знаменитая внучка отложила все дела, чтобы провести время рядом с ней.
Кока показала, как сейчас выглядит не только ее бабушка, но и мама. Все вместе они запечатлелись на одном фото. Старшее поколение родственников певицы выглядит очень молодо, и Клава очень этим гордится.
Напомним, самой Клаве Коке этим летом исполнится 26 лет. Девушка пока не обзавелась своей семьей, поэтому часто летает на отдых с родителями и родственниками.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!