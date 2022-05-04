Филипп Киркоров рассказал, какую роковую роль в его жизни сыграл Иосиф Кобзон

Филипп Киркоров, как оказалось, в молодости пытался самостоятельно поступить учиться в Российский институт театрального искусства, однако ему в жесткой форме отказали.

Расстроившись, будущий певец пошел бродить по Москве и увидел небольшое объявление на здании Музыкального училища имени Гнесиных.

«Там было написано, что прием вступительного экзамена заканчивается в 18.00, а на часах было 17.50. У меня было 10 минут, чтобы поступить, я побежал», — рассказывает Киркоров «Муз-ТВ».

Но и там Филиппу не повезло. В комиссии сидел сам Иосиф Кобзон, который ему тоже отказал.

«Он меня тогда не взял учиться, но потом всю жизнь об этом помнил и всячески помогал реализоваться на сцене», — отметил Киркоров.

Кстати, в «Гнесинку» Киркоров все равно потом поступил. Его заметила другая преподаватель.

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