Винокур: «Пугачева лично забирала новорожденного Киркорова из роддома»

Юморист утверждает, что будущие супруги познакомились еще раньше, чем помнит сам Филипп.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в счастливом браке 11 лет. Поп-король стал для певицы четвертым мужем, а для Филиппа это был первый брак. Как вспоминает артист, ему очень повезло, что он был супругом Аллы Борисовны, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте.

Юморист Владимир Винокур при этом утверждает, что Алла и Филипп познакомились еще раньше — когда Киркоров только родился и, конечно, этого не помнит.

«Мама и папа Филиппа работали с нами, — рассказывает Винокур «Муз-ТВ». — И когда маленький Киркоров родился, то мы все с цветами побежали в роддом — я, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и Алла Пугачева. Но я хочу сказать, что мало, кто из вас, господа журналисты, выносил из роддома своего будущего мужа».

Киркоров — один из мужей певицы, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения после разрыва. Певец всячески поддерживает Примадонну.

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