Филипп Киркоров намекнул на нежные чувства к известной певице

И это не Анастасия Стоцкая.

Филипп Киркоров встречался с разными знаменитыми женщинами. Поп-король был женат на Примадонне российской сцены Алле Пугачевой, однако их брак продлился всего 11 лет.

Болезненный развод певцу помогла пережить Анастасия Стоцкая. Киркоров даже однажды признался, что если бы судьба распорядилась иначе, то он вполне мог создать с ней крепкую семью и прожить в браке много лет.

«Мне баба Ванга еще в детстве нагадала, что имена всех моих любимых женщин будут начинаться на букву А. Вот, пожалуйста, Алла Пугачева, Анастасия Стоцкая, Анна Марув, сейчас мне нравится Анна Дзюба», — рассказал Киркоров каналу «Муз-ТВ».

Напомним, недавно певица Анна Дзюба рассказала о том, как король российской эстрады лично помог ей побороть депрессию. Артистка ушла из группы Artik&Asti, что стало для нее серьезным ударом.

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