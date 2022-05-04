«Энджи хочет пойти в другую школу»: Боня показала, как дочка гуляет в ее обуви по улочкам Монако

Бывшая участница телестройки поразилась тому, как выросла ее наследница. Она уже учится манипулировать отцом.

Виктория Боня в свое время стала знаменита, когда приняла участие в шоу «Дом-2». Но потом ей также удалось поработать телеведущей. Она не скрывает, что большой доход ей теперь приносят соцсети.

Светская львица стала успешным бьюти-блогером. Она продает курсы и разные поездки. Звезда признавалась, что сама содержит себя и дочку Анджелину. Хоть ее бывший возлюбленный Алекс Смерфит и является миллионером, он не всегда может финансово помочь.

После отпуска на Бали Виктория вернулась на любимое побережье в Монте-Карло. Примечательно, что она воссоединилась с дочкой, которая порой гостит у отца. В соцсети светская львица засняла, как наследница играет на клавишах.

Оказалось, что она давно берет уроки игры на фортепиано, но делала перерыв. Однако Анджелина не забыла свои навыки, чему порадовалась ее мама.

«Три месяца пропускали музыку, но вроде навыки не растеряла. Все, пора уже покупать пианино», — заявила звезда.

А потом они отправились гулять. Боня засняла наследницу в шортах и ее модных шлепках. Они направлялись на пляж с подругой.

«Моя обувь идет в расход. Анджелина, как тебе мои тапочки? Не большие, нет?» — спросила мама. «Нет» — ответила девочка. «Элина учит Анджелину как надо говорить с папой чтобы получить свое», — подписала еще одно видео звезда. «Скажи: весь день сижу в школе, учителя кричат на меня, если я хотя бы встану. А я иногда так долго сижу, что у меня нога замирает. Учу хитростям психологии мужчин, как добиваться своего», — отметила подруга Виктории. «Энджи хочет пойти в другую школу, а папа хочет оставить ее во французской», — пояснила светская львица.

Поклонники отметили, что дочка Бони выросла. Многие заметили, что она растет умной. В свои 10 лет Анджелина уже знает несколько языков. Но мама признавалась, что порой ее наследница ленится.

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