Кейт Миддлтон в изумрудном платье со струящейся юбкой появилась в лондонском Музее дизайна

Герцогиня Кембриджская вручит премию королевы Елизаветы II одному из начинающих дизайнеров. Она выбрала женственный наряд для такого случая с акцентом на тонкие щиколотки.

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Она больше 10 лет назад стала членом британской королевской семьи. Ей удалось завоевать любовь англичан.

Супруги часто вместе выходят в свет. они исполняют королевские обязанности, а также растят троих детей. Если принц Джордж и принцесса Шарлотта во время праздников вместе с родителями появляются на публике, то принца Луи пара показывает редко.

Обычно Миддлтон всегда продумывает свои образы. Она не так давно щегольнула в элегантном костюме. А также герцогиня Кембриджская часто носит платья-пальто. 4 мая она отправилась в лондонский Музей дизайна.

На этот раз Кэтрин была без мужа. Она отправилась вручать премию королевы Елизаветы II одному из начинающих дизайнеров. Для такого случая она облачилась в платье изумрудного цвета длиной чуть ниже колен. Жена принца Уильяма подчеркнула стройные ноги и сделала акцент на тонких щиколотках.

Наряд дополнили пояс и лодочки в тон. Миддлтон распустила прямые волосы, а вот в ее ушах красовались крупные сережки. Она встретилась с исполнительным директором Музея дизайна Тимом Марлоу и исполнительным директором Британского совета моды Кэролайн Раш.

Публика восхитились тем, как выглядит Миддлтон. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Ну очень элегантно», «Как можно быть такой изящно», «Талия просто осиная», «Сложно поверить, что это мама троих детей», «До чего хороша», — стали писать пользователи Сети.

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