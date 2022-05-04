Елена Проклова высказалась о содержании мужа

Мужчина до сих пор живет с актрисой, хотя они развелись семь лет назад.

В Сети ходят слухи о том, что актриса Елена Проклова до сих пор содержит своего бывшего мужа Андрея Тришина, с которым развелась еще в 2015 году. Артистка при этом заявляет, что действительно периодически помогает ему, однако содержанием это назвать нельзя.

«Меня упрекают: «Зачем же ты так говоришь про бывшего?». Я отвечаю: «Да никогда в жизни такого не говорила, он самостоятельный человек. Да, мы помогаем друг другу: то он мне, то я ему — это нормальные человеческие отношения. А вот то, что я его содержу, неправда», — сказала 68-летняя Елена Игоревна.

При этом Тишин на данный момент живет в доме Прокловой. Елена уверяет, что он руководит стройкой.

«А сейчас помогает, делает массаж, привозит какие-то продукты, всячески меня морально поддерживает. За мной тут уход и внимание», — отметила Проклова 7days.ru.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.