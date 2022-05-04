Ксения Собчак объявила, что Наталью Водянову хотят подставить

Наталья Водянова организовала свой знаменитый благотворительный фонд «Обнаженные сердца» в далеком 2004 году. А спустя 11 лет вместе с бизнесвумен Полиной Киценко они создали забег знаменитостей в его поддержку.

Марафон «Бегущие сердца» состоится уже 28 мая, однако светская львица Ксения Собчак уверена, что деньги на этот раз вряд ли поступят больным детям. Киценко, по словам журналистки, не та, за кого себя выдает.

«Нет слов, чтобы описать организатора, которая в обход фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой и пользуясь его безупречной репутацией делает в этом году забег, используя брендинг, который, конечно же, Полина Киценко зарегистрировала на себя молниеносно еще в самом начале их совместного пути, во всех вариациях, мы проверяли. Полина не первый раз ведет себя непорядочно. И каким образом был согласован забег и у кого опять что было безвозвратно одолжено в этом году. Интересно, какие крохи получит фонд, ведь единственный, кто в плюсе от любых мероприятий — это всегда только сама Полина», — заявила журналист в личном Telegram-канале.

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