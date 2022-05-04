Цветет и пахнет: Максим Галкин в белом тишоте предстал на фоне яхт в Израиле

Телеведущий Максим Галкин вышел на связь с подписчиками микроблога. Правда, свое обращение он адресовал не российским, а израильским поклонникам.

Дело в том, что билеты на концерты Максима Галкина в Израиле продаются очень хорошо. Правда, залы, в которых выступает пародист не такие вместительные, как в России, потому Максиму Галкину приходится давать по несколько выступлений, чтобы удовлетворить всех жаждущих насладиться гранями его таланта.

В микроблоге Максим Галкин анонсировал новые концерты в Израиле.

«Дорогие друзья, по вашим просьбам, я объявляю еще два дополнительных концерта в Израильском туре. Тот, кто не смог купить билеты на уже объявленные концерты, добро пожаловать 9 и 21 июня», — произнес на видео из Израиля Максим Галкин.

больше по теме Новую виллу и большую семью содержать надо: Галкин в Израиле работает на износ Известный телеведущий и пародист Максим Галкин объявил о дополнительных концертах.

Обращение к поклонникам Максим Галкин записал на фоне яхт, на заднем плане видны мачты.

Галкин облачен в белую футболку-тишот и яркие желтые шорты. Выглядит шоумен прекрасно, что не могло укрыться от глаз его поклонников.

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