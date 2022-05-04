Новую виллу и большую семью содержать надо: Галкин в Израиле работает на износ

Максим Галкин рассказывал, что остался без рекламных и концертных денег в России. Судя по всему, его семье, которая привыкла жить на широкую ногу, сейчас приходится несладко.

Так что, в Израиле, где сейчас находятся Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, Гарри и Лизой, пародисту приходится не отдыхать, а работать.

Причем, довольно много. В соцсети Максим Галкин анонсировал дополнительные концерты в Израиле.

«Дорогие друзья, по вашим просьбам, я объявляю еще два дополнительных концерта в Израильском туре. Тот, кто не смог купить билеты на уже объявленные концерты, добро пожаловать 9 и 21 июня», — сказал на видео из Израиля Максим Галкин.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что Максим Галкин и Алла Пугачева покупают виллу в Кесарии. А это требует значительных финансовых вливаний.

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