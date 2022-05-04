«Расцветаю»: Валя Карнавал засветила животик на Мальдивах

Валя Карнавал улетела на отдых в компании Саши Стоун.

Судя по всему, в отношениях пары Вали Карнавал и Саши Стоун все прекрасно. Влюбленные вместе проводят время на Мальдивах и успевают еще обмениваться недвусмысленными смайликами и комментариями в микроблоге.

Валя Карнавал поделилась снимком, на котором предстала в топе и мини-юбке. Наряд открыл взору плоский животик Вали Карнавал.

Красавица подняла руки вверх, всем своим видом показывая, что чувствует себя превосходно рядом с возлюбленным.

«Расцветаю», — подписала кадр Валя Карнавал.

На фото мгновенно отреагировал Саша Стоун. Он тут же оставил комментарий под снимком Вали Карнавал.

«Цветочек мой, получается», — написал Саша Стоун.

Напомним, роман двух блогеров начался во время съемок в реалити-шоу ТНТ «Звезды в Африке».

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