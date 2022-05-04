Самое привлекательное у женщины! Васильев назвал, на что ведутся все мужчины без исключения

Несколько важных акцентов – и он у ваших ног!

Александр Васильев провел прямой эфир для своих подписчиков на YouTube-канале Formulamodis, рассказывая, как составить привлекательный женский образ, мимо которого мужчины вряд ли смог пройти мимо.

Историк моды заметил, что представители сильной половины человечества четко реагируют на обувь с лямками на лодыжках, прически с припущенными прядями и рубашки с расстегнутыми пуговицами наверху.

Важны и акценты, заметил Александр Васильев. Мужчин притягивают изящные браслеты на запястьях, кольца, которые подчеркивают красивые руки и пальцы.

«Помада – это самое сексуальное у женщины! Это помада, которая становится центром внимания. Если она хорошо контрастирует с зубами – это очень привлекательно!» — сказал Васильев.

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