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Она этим пользуется всю жизнь! Васильев раскрыл секрет Джоли, которым она приманивает мужчин

Сильная половина человечества порой реагирует на слабый пол очень импульсивно.

Она этим пользуется всю жизнь! Васильев раскрыл секрет Джоли, которым она приманивает мужчин
Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Александр Васильев в эфире YouTube-канала Formulamodis рассказал, какая женская прическа является максимально притягательной для мужчин. Некоторые голливудские актрисы вроде Анджелины Джоли давно знают этот секрет и с успехом им пользуются.

Александр Васильев проводит прямой эфир. Стоп-кадр: YouTube-канал Formulamodis

«Анджелина Джоли любит выпускать пряди из своей прически. «Она так торопилась, что все так распустилось и разлохматилось. И вообще она только что с кровати», — говорят ее волосы. И это нравится мужчинам», — заверил Александр Васильев.

Сильная половина человечества четко реагирует на подобные импульсы «только с кровати», притягиваясь к таким женщинам словно магнит. Такую же реакцию дают, по словам историка моды, расстегнутые на три пуговицы рубашки.

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