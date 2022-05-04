Она этим пользуется всю жизнь! Васильев раскрыл секрет Джоли, которым она приманивает мужчин

Александр Васильев в эфире YouTube-канала Formulamodis рассказал, какая женская прическа является максимально притягательной для мужчин. Некоторые голливудские актрисы вроде Анджелины Джоли давно знают этот секрет и с успехом им пользуются.

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«Анджелина Джоли любит выпускать пряди из своей прически. «Она так торопилась, что все так распустилось и разлохматилось. И вообще она только что с кровати», — говорят ее волосы. И это нравится мужчинам», — заверил Александр Васильев.

Сильная половина человечества четко реагирует на подобные импульсы «только с кровати», притягиваясь к таким женщинам словно магнит. Такую же реакцию дают, по словам историка моды, расстегнутые на три пуговицы рубашки.

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