Просто леди: экс-жена Эмина в платье мидакси и сандалиях покрасовалась среди пальм

Эмин Агаларов знаком публике, так как является певцом. Но также он завидный жених, так как вырос в семье бизнесмена и первый вице-президент группы компаний Crocus Group, основатель лейбла Atlantic Records Russia.

Долгое время он был женат на Лейле Алиевой, которая подарила ему сыновей: Микаила и Али. А также у них есть приемная дочка Амина. Второй брак артиста был коротким. Он сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой, но вскоре после рождения дочки Афины они расстались.

Примечательно, что первое время Эмин виделся с наследницей, а вот общения с экс-возлюбленной не встречался. Но в прошлом году их несколько раз заметили вместе на отдыхе, а потом пара намекнула на воссоединение.

Недавно Алена стала снова выходить на связь. Она показывала, как проводит время с дочкой. А вот 4 мая светская львица поделилась кадром с отдыха. Она уехала на море.

В кадре Гаврилова позировала в белом платье мидакси с легким струящимся эффектом и карманами. Наряд с воротом-хомутом дополнили сандалии и шляпка. Она подчеркнула свою изящную фигуру и сделала акцент на щиколотки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Эмина. «Ну очень красивая», «Элегантная, как всегда», «Что за красотка», «Просто прелесть», «Ножки такие стройные», «Ну платье идеальное», «Просто, но со вкусом», «Вы умеете поражать красотой», — прокомментировали пост подписчики.

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