Известный продюсер рассказал о недвижимости Пугачевой и Галкина на Кипре

Правда, эта страна не такая привлекательная как Израиль.

Звездный промоутер Сергей Лавров заявил, что звезды, которые имеют заграничную недвижимость, притаились. По его словам, делать какие-либо шаги сейчас не стоит.

«Я не слышал, чтобы хоть кто-то из артистов вдруг резко продавал или сдавал сейчас свои квадратные метры. Да и зачем — что сейчас делать с долларами и евро? Как только они упадут на счет, их сразу арестуют», — отметил он.

Лавров также рассказал, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина имеются квадратные метры в другой стране, кроме Израиля и Подмосковья.

«Я знаю, что у Пугачевой с Галкиным есть какая-то недвижимость на Кипре — инвестировали в свое время. Почему не живут там? На самом деле, Кипр не такой привлекательный как Израиль в плане инфраструктуры, друзей, родственников. Тем более, это островное государство — оно оторвано от большой земли», — заявил промоутер kp.ru.

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