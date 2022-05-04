Скоро переплюнет сестру? Анна Бузова появится в новом клипе

Сестра Ольги Бузовой Анна сообщила своим поклонникам, что снялась в очередном музыкальном клипе в качестве модели. Это уже не первый опыт родственницы знаменитой певицы и ведущей.

Ранее она засветилась в музыкальном ролике Михаила Галустяна на песню «Золото», исполняя роль девушки, в которую он влюбился и хочет покорить.

Кроме того, Анна Бузова уже несколько лет в моделинге, но пока так и не достигла высот, на которые забралась ее знаменитая сестра.

Ранее мама Ольги и Анны Ирина Бузова рассказывала, что ее дочки конкурировали с ранних пор. Младшая всегда хотела стать такой, как старшая, а Ольге всегда казалось, что родители ее любят меньше. Поэтому знаменитость всю жизнь пытается доказать людям, что она лучшая.

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