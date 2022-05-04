Вдова Николая Караченцова собирается уехать из России

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина собирается уехать на свою дачу в Болгарии, как только закончится театральный сезон в «Ленкоме». На фоне последних событий, актриса боялась лишиться своего семейного гнезда, однако соседи заверили, что все спокойно.

«Сейчас позвонила туда: все нормально, все стоит, никто ничего не отбирает и на нашу недвижимость не претендует. Я туда езжу каждый год на лето, и сейчас тоже собираюсь, — делится Поргина с сайтом kp.ru. — Продавать этот дом ни за что не стану, потому что дача связана с Колей».

Поргина также рассказала, что Караченцов все летние месяцы жил в Болгарии со своими внуками. Дом построил их сын для детей и родителей.

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