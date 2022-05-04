«Стыдно за взрослого мужика»: Тиграна Салибекова унизили на «Доме-2» за мизерные алименты на троих сыновей

В Сети распространили видео с отрывком эфира «Дома-2» на телеканале «Ю».

В кадре участник проекта Илья Рыбаков пытается воззвать к совести Тиграна Салибекова. Многодетный отец после развода с женой Юлией Салибековой платит своим троим сыновьям 39 тысяч рублей алиментов и считает, что это вполне нормально.

«Мне за тебя стыдно, за взрослого мужика. Если бы ты сказал, что по закону я плачу 39 тысяч рублей, но если у меня дальше будет возможность платить больше, конечно, я буду платить больше. Вопросов бы не было», — сказал Илья Рыбаков Тиграну Салибекову.

В ответ Салибеков огрызнулся и попросил участников «Дома-2» не лезть в его семейные дела.

«Это мои дети. Я сколько посчитаю нужным, столько и буду платить», — заявил Салибеков.

На это Рыбаков ему резонно возразил, что на то и проект «Дом-2», чтобы обсуждать сложные ситуации из жизни участников.

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