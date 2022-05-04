«Мы хотели продать»: Пригожин рассказал о доме в Швейцарии за 250 млн рублей

Дача пустует уже несколько лет.

Иосиф Пригожин и Валерия еще в далеком 2005 году купили в ипотеку под 1,5% годовых дом в Швейцарии на берегу Женевского озера. Особняк большой — 320 «квадратов». Сейчас его стоимость оценивается в 250 млн рублей.

«Пару лет назад мы хотели ее продать и купить домик в Подмосковье, но не тут-то было, — рассказывает Иосиф Пригожин. — Пандемия спутала все карты: недвижимость за городом подскочила в разы: дешевле 10 млн долларов ничего нет. Цены в Подмосковье — просто космос! Поэтому так и остались при заграничной даче».

При этом Пригожин подчеркнул, что продолжает своевременно оплачивать коммунальные платежи, чтобы потом не было никаких проблем.

«Так что и 2022-й, и 2023-й годы у меня закрыты», — цитирует слова Пригожина kp.ru.

Кстати, сдавать дом звездное семейство не планирует, так как периодически туда приезжает старший сын Валерии Артемий, чтобы пожарить с друзьями шашлыки.

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