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Во Львове продают не доеденный Анджелиной Джоли круассан за баснословные деньги

За кусок булки просят 2,5 млн рублей.

Во Львове продают не доеденный Анджелиной Джоли круассан за баснословные деньги
Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

Жители Львова решили по максимуму заработать на приезде в их город голливудской актрисы Анджелины Джоли. В Интернете появилось объявление о продаже не доеденного звездой круассана, написанного от лица уборщика кофейни, которую посещала знаменитость.

«Второй год работаю уборщиком. Честно скажу, ненавижу свою работу. Точнее, ненавидел ее до сегодняшнего дня», — написал он в описании товара, добавив, что торг уместен.

И просит за огрызок булки уборщик 1 млн гривен (примерно 2,5 млн рублей), пишет Telegram-канал Star News.

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