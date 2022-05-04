Во Львове продают не доеденный Анджелиной Джоли круассан за баснословные деньги

Жители Львова решили по максимуму заработать на приезде в их город голливудской актрисы Анджелины Джоли. В Интернете появилось объявление о продаже не доеденного звездой круассана, написанного от лица уборщика кофейни, которую посещала знаменитость.

«Второй год работаю уборщиком. Честно скажу, ненавижу свою работу. Точнее, ненавидел ее до сегодняшнего дня», — написал он в описании товара, добавив, что торг уместен.

И просит за огрызок булки уборщик 1 млн гривен (примерно 2,5 млн рублей), пишет Telegram-канал Star News.

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