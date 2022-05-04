Антонова рекомендует: что обязательно нужно сделать в саду на майские праздники

Наталия Антонова не только знаменитая актриса, но и хорошая хозяйка.

Актриса Наталия Антонова — человек разноплановый. Помимо своей работы в кино и театре, она увлекается живописью, занимается кулинарией и ведет личный блог. Кроме того, сама занимается садом возле своего дома.

На майские праздники Антонова дала несколько советов своим поклонникам — что, по ее мнению, необходимо сделать в эти дни.

Собрать опавшие прошлогодние листья. Обрезать поросль у яблонь. Приготовить грядки. Обработать теплицу. Посадить холодостойкие овощи. Подготовить семенной картофель. Развязать, обрезать и обработать кустарники.

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