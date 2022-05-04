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Антонова рекомендует: что обязательно нужно сделать в саду на майские праздники

Наталия Антонова не только знаменитая актриса, но и хорошая хозяйка.

Антонова рекомендует: что обязательно нужно сделать в саду на майские праздники
Наталия Антонова. Фото: t.me/antonova_official

Актриса Наталия Антонова — человек разноплановый. Помимо своей работы в кино и театре, она увлекается живописью, занимается кулинарией и ведет личный блог. Кроме того, сама занимается садом возле своего дома.

На майские праздники Антонова дала несколько советов своим поклонникам — что, по ее мнению, необходимо сделать в эти дни.

  1. Собрать опавшие прошлогодние листья.
  2. Обрезать поросль у яблонь.
  3. Приготовить грядки.
  4. Обработать теплицу.
  5. Посадить холодостойкие овощи.
  6. Подготовить семенной картофель.
  7. Развязать, обрезать и обработать кустарники.

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