«Я попала в цель»: Лариса Долина и Филипп Киркоров публично обменялись искренними признаниями

Певица и преподаватель вокала Лариса Долина поделилась в микроблоге видео с участием Филиппа Киркорова.

В кадре поп-король искренне восторгается подарком Ларисы Долиной, который она преподнесла ему на юбилей. Черная ваза с руками так восхитила Филиппа Киркорова, что он пообещал найти ей самое достойное место в своей новой квартире.

А Ларису Долину привела в восторг реакция Филиппа Киркорова. Она назвала звезду большим ребенком.

«Я люблю получать подарки, но дарить их — еще большее удовольствие! А как же приятно наблюдать за реакцией тех, кто их получает! Взгляните на реакцию Филиппа — совершенно неподдельная реакция, искренняя радость и главное — я попала в цель! Ура! Филя, еще раз с прошедшим юбилеем тебя, мой дорогой большой ребенок! Радуйся жизни! Будь здоров и твори, твори, твори», — пожелала Долина Киркорову.

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