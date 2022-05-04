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10 миллионов долларов? Ерунда! Найден покупатель замка Пугачевой и Галкина

Архитектуру и вкус оценили богатые люди.

10 миллионов долларов? Ерунда! Найден покупатель замка Пугачевой и Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

После отъезда Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Израиль все настойчивее появляются разговоры о продаже их замка в деревне Грязь. Стоит он, по предварительной оценке риэлторов, около 10 миллионов долларов, но, как оказалось, желающие купить эти хоромы уже нашлись.

Певица Алена Кравец не уверена, что артисты захотят расстаться со своим любимым домом, однако, если это случится готова претендовать на эти элитные квадратные метры.

Замок Пугачевой.
Замок Пугачевой. Фото: Global Look Press

«Вряд ли эстрадная семья „номер 1“ будет продавать этот замок, где все сделано с большой фантазией и любовью. Но, если вдруг, то я хотела бы быть первой в очереди на покупку — очень заманчиво приобрести этот шедевр вкуса и архитектуры», — сказала Алена Кравец изданию «Дни.ру».

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