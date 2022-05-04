«Алсу – топ «Маски»: поклонники недовольны четвертым местом Пчелы в финале шоу

Телезрители считают, что хорошо замаскировавшаяся Алсу должна была быть в тройке призеров.

В минувшее воскресенье, первого мая, на НТВ состоялся финал третьего сезона шоу «Маска». Поклонники проекта до сих пор горячо обсуждают детали выпуска.

Многие признаются, что недовольны тем, как распределились места в финале. Первое место занял Дракон, второе — Анубис, третье — Монстрик.

И только четвертой стала Пчела, под маской которой скрывалась Алсу. Увидеть именно ее на сцене не ожидал никто. Судьи проекта не выдвигали такой версии.

Это один из доводов поклонников к тому, что певица должна была бы, как минимум, оказаться в тройке призеров. В телеграм-канале шоу «Маска» фанаты Пчелы высказали свое недовольство.

«Алсу, ты супер Жужелица», «Пчела достойна была занять минимум второе место. Невероятная. Реально поняла правила шоу и замаскировалась», «Алсу – топ», «Просто шок! Победительница! Так скрыться», «Самая большая неожиданность этого сезона в плане неузнаваемости, запутала всех, номера ставила потрясающие, браво!», «Браво, Алсу достойна быть в тройке финалистов! Удивительное перевоплощение, классные номера!» — высказались в Сети.

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