Образ за полмиллиона! Жена Петросяна отметилась на прогулке с сумкой Prada, брошью YSL и носках Gucci

Скромненький на первый взгляд аутфит разложила по цене Ксения Собчак.

Татьяна Брухунова любит радовать своих подписчиков авторскими образами, которые обычно составлены из брендовых вещей.

Ее весенний лук, подобранный для променада, с легким цветочным платьем и объемным жакетом «с чужого плеча» мог бы остаться незамеченным, если бы не старания Ксении Собчак.

Светская львица неожиданно решила посчитать, что почем на жене Евгения Петросяна. Результат этой математики может удивить. Стоимость только лишь аксессуаров избранницы юмориста — полмиллиона!

Итак, по словам Ксении Собчак, сумка Prada Татьяны Брухуновой имеет цену в 315 тыс. рублей, брошь Yves Saint Laurent — 39 тыс. 700 рублей, носочки Gucci — 16 тыс., туфли Рrada — 98 тыс., очки Ulyana Sergeenko — 45 тыс. Эти цифры ведущая озвучила в своем телеграм-канале.

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