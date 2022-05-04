Встретят, как Сабурова? Ургант со своим шоу отправляется на гастроли в Германию

Не исключено, что проект покорит и другие страны Европы.

Команда Ивана Урганта решила не терять зря время, пока телевизионный проект «Вечерний Ургант» отправлен на каникулы.

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Как сообщает «СтарХит», в Германии появились афиши с анонсом предстоящих шоу под названием «Мировое турне Вечерний Ургант Live», которое состоится 3–5 июня в Дортмунде, Оффенбах-ам-Майне, Карлсруэ.

Судя по названию проекта, не исключено, что, кроме ФРГ, российские ведущие отметятся и в других странах Европы.

Помимо Ивана Урганта перед немцами выступят: Дмитрий Хрусталев, Алла Михеева, группа «Фрукты».

Любопытно, как встретят жители ФРГ российских артистов и ведущих? Ведь совсем недавно практически с позором прошли гастроли Нурлана Сабурова в Америке. Напомним, комик не смог адекватно отреагировать на сложные вопросы зрителей, за что и был наказан дальнейшим хейтом со стороны аудитории.

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