Прическа с мокрым эффектом: постройневшая Муцениеце в блузке с бантами и лосинах отметилась на улице

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно снимается в кино. Зрители ее знают по сериалу «Закрытая школа». Потом она снялась в картине «Тобол» и «Честный развод». Примечательно, что артистка также успела стать мамой.

Она растит сына Тимофея и дочку Мию, а вот с мужем Павлом Прилучным звезда развелась два года назад, но смогла остаться с ним друзьями.

Недавно Агате пришлось съездить на съемки в Дагестан. Она несколько недель провела вдали от дома. Но потом актриса воссоединилась с наследниками и накормила их вкусным ужином.

А вот накануне она весь день провела на работе. Ей потребовалось преображение в салоне красоты. Муцениеце предстала с ярким макияжем и модной укладкой с мокрым эффектом. Она покрасовалась в Кремле.

Артистка облачилась в лосины, белую блузку с бантами спереди и ботильоны на каблуке. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру и длинные ноги.

Потом актрисе пришлось выйти на улицу. Она накинула тренч и прошлась, насладившись солнечной погодой. Ей пришлось перекусывать на бегу. Она осталась в восторге от новой прически.

Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит Муцениеце. «Ой классно, так ярко и необычно», «Как у лисички», «Сногсшибательная красотка!», «Впечатляюще», «Ух ты, вот это мейкап», «Ножки стали просто как у лани», «Вам идет, еще ярче стали», «Бомбезно», — прокомментировали пост подписчики.

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