«Я в надежных руках»: Безруков поделился теплым снимком с женой-режиссером во время прогулки

С Анной Матисон актер живет с 2016 года.

Артист Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Актер ведет публичный образ жизни, не только активно посещая светские мероприятия, но и рассказывая публике о своей личной жизни в соцсетях.

А вот его супруга категорически против интернет-площадок и крайне редко дает себя показывать мужу на фото в личных блогах.

Однако на этот раз Анна Матисон сделала исключение, позволив запечатлеть себя во время прогулки для Telegram.

«Стоит выложить одно серьезное фото — сразу все решают, что мне нужно больше отдыхать. За меня не переживайте! Я, как говорится, в надежных руках», — подписал снимок Безруков.

Напомним, с Анной Матисон Сергей Безурков познакомился на съемках фильма «Млечный путь», через год они сыграли свадьбу. Поженились знаменитости втайне от всех. Через три месяца Анна подарила Сергею дочку Машу. В 2018-м в их семье родился мальчик Степа, а в 2021-м – Вася.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.