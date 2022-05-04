«Мы с моей булкой»: Наталья Фриске показала подросшую дочку Луну в домашней обстановке

Наталья Фриске является сестрой знаменитой певицы Жанны Фриске, которая была солисткой «Блестящих», а потом построила успешную сольную карьеру. Однако в 40 лет артистка умерла. У нее остался сын Платон, которого растит отец Дмитрий Шепелев.

А вот бабушку и дедушку мальчик не видит. Но в этом году в звездной семье произошло радостное событие. Наталья стала мамой. Она родила дочку в одной из столичных клиник.

А вот имя девочки первое время хранилось в тайне. Оказалось, что новоиспеченная мама назвала ее Луной. Живет Фриске с родителями, поэтому они сразу познакомились с внучкой.

Девочка стала их главной отрадой. Наталья с ней гуляет в солнечную погоду и уже ходит с ней к подругам. А 4 мая она поделилась кадрами, на которых можно увидеть пухлые ручки малышки и даже часть лица.

«Мы с моей булкой желаем вам хорошего дня! Эти губы!» — написала Фриске.

Поклонники восхитились нежными домашними фото. Многие уверены, что она вырастет красавицей, как мама и тетя. «Ну что за чудо», «Очень милая», «Такая красотка», «Ну просто шикарная! Эти губы прелесть», «Очень милая», «Луна у вас сказочно красивая девочка», «Она точно будет в вашу породу», «Темноволосое очарование», «Любуюсь вашей малышкой», — стали писать подписчики.

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