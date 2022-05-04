Редкий случай: муж Заворотнюк появился на людях со знаменитой блондинкой

Петр Чернышев уже несколько лет ведет затворнический образ жизни.

Уже несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк мужественно сражается со своим недугом. Ее муж Петр Чернышев вкладывает немалые средства в лечение супруги, изо всех сил стараясь заработать на ледовых шоу.

Фигурист за это время не дал ни одного комментария прессе по поводу состояния здоровья своей жены и практически превратился в затворника. Увидеть его на людях – редкий случай. И он как раз случился накануне.

Татьяна Навка организовала в Подмосковье ледовое шоу с участием Петра Чернышева. Олимпийская чемпионка, облаченная в элегантное серое пальто с модным принтом в клетку, вышла на люди как раз в компании мужа Анастасии Заворотнюк.

Знаменитая блондинка показала редкое фото в социальных сетях, вызвав восторг у поклонников. Люди были рады увидеть любимца публики, правда многие печально констатировали, что он сильно похудел.

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