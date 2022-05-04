Миша Марвин покинул Black Star и остался без всего

Артист не может больше использовать свой сценический псевдоним.

В среду, 4 мая, стало известно о том, что артист популярного лейбла Black Star Миша Марвин покинул компанию. Настоящее имя певца — Михаил Решетняк. По его словам, бренд забрал у него сценический псевдоним.

«Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат», — рассказал поклонникам украинский певец.

О точных причинах Миша ничего не сказал, отметив лишь, что решение — обоюдное.

«Решение об окончании сотрудничества было принято и обсуждено с руководством Black Star заранее. Мы не выпускали так долго новые релизы, так как находились в ожидании условий окончания контракта», — добавил артист.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.