«Что это? Сознательная провокация?»: день рождения Киркорова с танцами на кресте заметили в РПЦ

Юбилей Филиппа Киркорова, как и ожидалось, произвел сильное впечатление на общественность. Помимо восторгов по поводу роскоши действа и зрелищности, оно заслужило немало критики.

В частности, христиан покоробили танцы короля российской эстрады на кресте. Актриса Мария Шукшина назвала их «сатанинскими», а ведущий Борис Корчевников предупредил, что такое надругательство над православной святыней просто так не проходит для осквернившего.

Прокомментировал выходку Филиппа Киркорова и представитель РПЦ.

«Во время песни „Мария Магдалена“ на сцене появляется огромный светящийся крест, внутри которого „распята“ актриса. Сам крест становится для певца „сценой“. Он стоит на нем, ходит по нему, исполняя песню, а актеры из „подтанцовки“ ползают перед крестом и стоящим на нем Филиппом на коленях», — процитировал главу Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда «Царьград».

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