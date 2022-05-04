«Счастливее, чем когда-либо»: рэпер Post Malone объявил, что ждет первенца

26-летний американский рэпер и певец Post Malone (он же Остин Ричард Пост) сообщил журналистам, что скоро станет папой. Его девушка, которую молодой артист скрывает от публики, беременна. На днях они с друзьями и родственниками устроили вечеринку по поводу скорого рождения ребенка.

«Я взволнован этой новой главой моей жизни. Я счастливее, чем когда-либо. А вообще, сколько я себя помню, мне всегда было грустно, — сказал артист изданию TMZ. — Время позаботиться о своем теле, о моих семье и друзьях и каждый день распространять столько любви, сколько возможно».

Для музыканта это будет первый ребенок. А в июне его ожидает еще одно радостное событие – выход четвертого студийного альбома.

больше по теме Рэперша Карди Би впервые показала своего сына и раскрыла его имя Хип-хоп-исполнительница полгода прятала мальчика от публики.

Напомним, рэпер известен своими дуэтами с Джастином Бибером, Quavo и 21 Savage.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.