«Я сейчас в ужасе»: Киркоров снова обратился к Симоньян

Филипп Киркоров в минувшие праздники обратился к Маргарите Симоньян, которая обвинила Максима Галкина в лицемерии и нетрадиционной ориентации. Однако слова поп-короля, по его мнению, были восприняты не так, как он хотел.

Певца ранило, что некоторые люди раскритиковали его позицию.

«Я сейчас в ужасе, что мои слова не услышали и вторят зомбировано, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у него альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было», — заявил Киркоров.

При этом артист подчеркнул, что он человек чести и никогда не отступится от своих принципов и друзей.

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