«Попала ли я в «Блестящие» через постель?»: Орлова — о том, как ее взяли в группу

Ольга Орлова входила в золотой состав группы «Блестящие» вместе с Жанной Фриске. Со временем девушки стали не только двумя певицами, выступающими в одном коллективе, но и близкими подругами. Жанна даже сделала Орлову крестной мамой своего единственного сына Платона, отцом которого стал Дмитрий Шепелев. Правда, крестника артистка, можно сказать, совсем не видит. Телеведущий находится в напряженных отношениях с родителями ныне покойной Жанны Фриске, он не поддерживает связь с ее близкими и друзьями.

Ольга Орлова начала свой творческий путь еще будучи совсем юной девушкой, ей было 16 лет. Будущей певице посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. На одном из концертов ее заметил продюсер, который собирался сделать девичий коллектив. Так, Ольгу пригласили на прослушивание, которое она с успехом прошла.

«Попала ли я в группу «Блестящие» через постель? Конечно же, нет. В моей жизни всегда имел место счастливый случай. Я училась в последнем классе и однажды через друзей пришла на тусовку на тот момент еще будущего продюсера группы. Мы пошли на концерт Владимира Преснякова, я подпевала из толпы все его песни наизусть. Разворачивается продюсер и говорит: «Ты что, петь умеешь? Я хочу группу сделать женскую, приезжай на прослушивание», — вспомнила Орлова.

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