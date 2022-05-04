«Подобно Оленьке»: Миро ядовито сравнила Цискаридзе с наивной Бузовой

Блогер Лена Миро высмеяла добродушные высказывания Николая Цискаридзе в его телеграме.

«Николай Цискаридзе, который заменит Максима Галкина на Первом, оказался «светлым человечком» под прикрытием. Вот уж от кого не ожидала поведения в стиле Бузовой, но Николай призвал «солнышко», чтобы оно принесло ему май, «лишенный всякого зла», — написала в своем канале блогер.

Слова артиста показалась акуле пера слишком наивными, из-за чего она сорвалась на него с критикой, сравнивая его с Ольгой Бузовой.

«Друзья, поздравляю со Всемирным днем солнца! Давайте призовем солнышко к нам в края, чтобы май был светлым, теплым и лишенным любого зла!» — позитивно написал Цискаридзе.

«Коленька, подобно Оленьке, рассказывает в «телеге» о праздниках. Сегодня, как оказалось, День солнца. Очень важная информация, да», — скептически заметила Лена Миро. «Самому-то не смешно?» — добавила блогер.

По ее мнению, Николай Цискаридзе либо слишком наивен, либо лицемерен. Миро заявила, что «в истории человечества не было ни единой секунды без зла». И солнце тут ничем помочь не может.

«Так выглядит правда. Теперь живи с ней, Коля», — как отрезала Лена в своем ЖЖ.

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