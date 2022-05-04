«Беременность не сложилась»: Регина Тодоренко призналась в выкидыше

Регина Тодоренко призналась своим поклонникам в социальных сетях, что перед нынешней беременностью, она потерпела неудачу.

Напомним, с Владом Топаловым у них есть сын Миша, которого они предпочитают звать Майклом. В настоящий момент звезда находится на последних сроках беременности вновь. Регина Тодоренко долго скрывала свое положение, но в конце концов рассекретилась на шоу «Маска», когда скрывать животик уже стало невозможным.

«Предыдущая беременность не сложилась. В беременность падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям», — сказала Регина Тодоренко фолловерам.

Звезда также призналась, что не сразу поняла свое «прекрасное положение» в настоящий момент. Но когда у нее начались перепады настроения, сделала тест и подозрения подтвердились.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.