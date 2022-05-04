«У меня отец – начальник»: стало известно, как Галкин добивался славы на заре своей карьеры

Алла Пугачева вместе более 20 лет, почти 11 из которых — в официальном браке. Влюбленных никогда не смущала 27-летняя разница в возрасте и постоянные слухи о том, что Примадонна повлияла на карьеру начинающего юмориста.

Сам же Максим Галкин считает, что на его успеха на большой сцене он добился благодаря поддержке известных юмористов, в числе которых были Михаил Задорнов и другие.

«Помню, четыре года я выступал в Театре эстрады, снимался в каких-то концертах, но меня не показывали. Потому что я никому не был известен, у меня не было никакой «крыши» — я же не ходил и не рассказывал, что у меня отец — начальник главного автобронетанкового управления», — говорил Галкин в одном из интервью.

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