Хорошее настроение: Королева зажигательно станцевала в мини-платье, блеснув роскошными формами

После продолжительного отсутствия в соцсетях и слухах о разводе Наташа Королева вновь появилась на публике. Накануне артистка побывала в театре вместе с Идой Достман. Для выхода в свет подруги выбрали наряды в одном стиле — из множества искрящихся пайеток. Причем Наташа отдала предпочтение «золоту».

На кадрах, которые появились в соцсети Королевой, она пребывает в отличном настроении и зажигательно танцует перед камерой в мини-платье. Его фасон подчеркнул все достоинства фигуры артистки и роскошное декольте.

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Напомним, ранее стало известно, что единственный сын Королевой, Архип Глушко, и его возлюбленная Анна Валынкина всерьез задумываются о свадьбе. Об этом экс-танцовщица сообщила в своей соцсети.

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