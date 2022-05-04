Бассейн, вид на море, терраса: какую виллу в Израиле могут купить Пугачева и Галкин в ближайшее время

Накануне стало известно, что замок шоумена в Грязи готовят к продаже.

Накануне стало известно, что замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь готовят к продаже. За шестиэтажное строение планируют выручить 700 млн рублей (почти 10 млн долларов).

Этих денег супругам с лихвой хватит на то, чтобы купить виллу в Кесарии, где они обосновались с начала марта. Инсайдеры утверждают, что звездная пара уже присматривает себе новое семейное гнездышко на морском берегу.

Специализированные сайты пестрят объявлениями о продаже вилл в этом небольшом израильском городке. Так, например, особняк с пятью спальными и ванными комнатами площадью 309 «квадратов» с видом на море стоит два миллиона долларов (141 400 млн рублей). А шестикомнатный коттедж с бассейном, садом, террасой и высококачественной отделкой обойдется в 4,8 млн долларов (почти 400 млн рублей).

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Добавим, ранее стало известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева арендуют виллу в Кесарии за миллион рублей в месяц.

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