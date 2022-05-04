Английский кекс - простой и быстрый рецепт
Видео
Как разбавить монохромный интерьер
Видео

Роскошь повсюду: в каком особняке живет Александр Серов

Артист обосновался в Подмосковье.

Роскошь повсюду: в каком особняке живет Александр Серов
Александр Серов. Фото: Global Look Press

Недавно стало известно, что Александр Серов планирует продать квартиру в Москве. За пятикомнатные апартаменты с дизайнерским интерьером рядом с Серебряным Бором он хочет получить 20 млн рублей.

Александр Серов
Александр Серов. Фото: соцсети

Тем временем сам певец предпочитает жить в Подмосковье. В Красногорске у него есть двухэтажный коттедж площадью почти в 500 «квадратов». Строение оформлено в английском стиле и напоминает настоящий дворец.

Дом Александра Серова
Дом Александра Серова. Фото: соцсети

Как пишет «Комсомольская правда», интерьер шестикомнатного дома украшают картины в золоченых рамках, антиквариат и богатая коллекция оружия. Вся мебель — из Италии. Примечательно, что на одной территории с особняком Серов построил дом для дочери Мишель и ее семьи.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Александр СеровАлександр Серов последние новостиСеров новости