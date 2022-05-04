Вместо замка в Грязи: Галкин и Пугачева планируют купить виллу в Израиле

Перебравшиеся в начале марта в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин остановились в Кесарии. Небольшой городок на побережье Средиземного моря привлек супругов по многим параметрам. Ранее выяснилось, что семья арендует там виллу, за которую отдает по миллиону рублей ежемесячно.

Однако, по информации инсайдеров, на которых ссылается «Экспресс газета», супруги всерьез рассматривают вариант покупки в Кесарии собственного особняка. К тому же, как стало известно накануне, замок четы в подмосковной деревне Грязь уже готовят к продаже. Шестиэтажное строение оценивают в 700 млн рублей.

больше по теме Стало известно, что шестиэтажный замок Галкина и Пугачевой готовят к продаже Хотя пародист это тщательно скрывает.

Напомним, на начало лета у Галкина запланирован ряд концертов на Земле обетованной. Билеты уже все распроданы.

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