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Вместо замка в Грязи: Галкин и Пугачева планируют купить виллу в Израиле

В Кесарию супруги перебрались в начале марта.

Вместо замка в Грязи: Галкин и Пугачева планируют купить виллу в Израиле
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Перебравшиеся в начале марта в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин остановились в Кесарии. Небольшой городок на побережье Средиземного моря привлек супругов по многим параметрам. Ранее выяснилось, что семья арендует там виллу, за которую отдает по миллиону рублей ежемесячно.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Однако, по информации инсайдеров, на которых ссылается «Экспресс газета», супруги всерьез рассматривают вариант покупки в Кесарии собственного особняка. К тому же, как стало известно накануне, замок четы в подмосковной деревне Грязь уже готовят к продаже. Шестиэтажное строение оценивают в 700 млн рублей.

Замок Максима Галкина
Замок Максима Галкина. Фото: соцсети

Напомним, на начало лета у Галкина запланирован ряд концертов на Земле обетованной. Билеты уже все распроданы.

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