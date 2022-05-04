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Все напоказ: Севастьянова в платье-сетке показала, как выглядит ее фигура на самом деле

Кадром спортсменка поделилась в своей соцсети.

Все напоказ: Севастьянова в платье-сетке показала, как выглядит ее фигура на самом деле
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

На днях олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отметила свой 27-й день рождения. Личный праздник спортсменка провела в кругу друзей и возлюбленного, бизнесмена по имени Александр, в одном из столичных ресторанов.

Кадрами с мероприятия Каролина поделилась со своими фанатами, которые засыпали ее поздравлениями и комплиментами. На этот раз «художница» решила показать более откровенный снимок. Севастьянова нарядилась в платье-сетку и взобралась на рояль. Просвечивающая ткань позволила фолловерам рассмотреть точеную фигуру брюнетки.

Каролина Севастьянова
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

«Красавица! Хороша! Вау, огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Каролина вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке».

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