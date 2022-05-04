Новости шоу-бизнеса: замок Галкина продают, Лазарев приостановил творческую деятельность, тайный заработок Хаматовой

Накануне стало известно, что роскошный замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой все-таки продадут. Шестиэтажный особняк уже готовят к сделке. Тем временем Сергей Лазарев сообщил о приостановке творческой деятельности.
Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 3 мая, — в обзоре Teleprogramma.pro.
Замок Максима Галкина все-таки продадут
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой готовят к продаже. Об этом заявила Алена Жигалова в новом выпуске «Алена, блин! говорит».
«Мне стало известно, что его готовят к продаже, хотя сам Галкин это тщательно скрывает. Понятно, что на сайтах объявлений замок никто не выставит, кто ж его там купит?» — заявила Жигалова.
Сергей Лазарев приостановил творческую деятельность
Тем временем Сергей Лазарев заявил, что находится в некоем замешательстве. Артист был вынужден приостановить творческую деятельность, так как не очень понимает, как дальше продвигать свое творчество, так как многие компании ушли с российского рынка.
«У нас только недавно выстроились цивилизованные отношения в сфере музыки, которые уже сегодня начали рушиться», — сказал Лазарев.
Стал известен тайный заработок Чулпан Хаматовой в Латвии
У уехавшей в Латвию на ПМЖ Чулпан Хаматовой появился новый заработок. Так как в театре актриса получает небольшие деньги, то она решила подзаработать в Сети. Об этом рассказала журналист Алена Жигалова.
«Я в Интернете нашла объявления об актерском курсе Хаматовой. Там актриса что только не заявляет: и расширение диапазона, и актерскую речь и еще фиг знает что», — говорит Жигалова.
Николай Цискаридзе прервал молчание после замены Максима Галкина
Николай Цискаридзе теперь будет вести программу «Сегодня вечером», которая выходит в эфир на Первом канале по субботам. Накануне танцор впервые прервал молчание после своего назначения.
«Друзья, поздравляю со Всемирным днем солнца! Давайте призовем солнышко к нам в края, чтобы май был светлым, теплым и лишенным любого зла!» — написал Николай Цискаридзе.
Куда уехали Ирина Млодик и Эммануил Виторган с детьми
Накануне Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочками Этель и Кларой вновь уехали из России. Дочерей супруги вывезли в Турцию принимать солнечные ванны.
«Отдыхаем. Сразу хотим сообщить, чтобы не получилось, как с поездкой в Юрмалу 23 февраля. Чтобы некоторые наши подписчики не нервничали, да и журналисты не переживали…» — сообщила Млодик.
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